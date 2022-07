Calciomercato Milan – Sanches, il Diavolo è il candidato più credibile

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato di Milan e PSG, ancora non sa dove giocherà nella stagione 2022-2023. Il punto della situazione

Daniele Triolo

Dopo Charles De Ketelaere il Milan, in questo calciomercato estivo, vuole fare un colpo in mediana: Renato Sanches è il nome sempre caldo nei corridoi di 'Casa Milan'. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, 'rumors' ed indiscrezioni che arrivano dal Portogallo non preoccupano i dirigenti rossoneri.

Calciomercato Milan, ecco le cifre rossonere per Sanches

Sanches è avvicinato al PSG, infatti, più che altro da una manovra dell'agente, Jorge Mendes, nel tentativo di alimentare un'asta sull'ingaggio del calciatore classe 1997. Il Milan, però, non andrà oltre le cifre pattuite. Ovvero, 10 milioni di euro di indennizzo al Lille (che è già d'accordo) per il cartellino del giocatore, il cui contratto scadrà il 30 giugno 2023. Poi, uno stipendio in linea con i parametri del club rossonero.

Renato Sanches, a 'San Siro', avrebbe un ruolo di primo piano. Presupposto che, oggi, il PSG non può garantirgli in quanto la squadra di Christophe Galtier ha una mediana troppo affollata. Le certezze sono due: la volontà del lusitano di lasciare il Lille per una nuova, grande sfida professionale e la necessità del club transalpino di fare cassa il prima possibile. L'offerta del Milan per Sanches è sul tavolo. Da Parigi, finora, non sono arrivate proposte concrete.

Motivo per cui, secondo la 'rosea', il Milan resta il candidato più credibile, a patto che giocatore e agente decidano in fretta di accettare. La pazienza di Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, ha un limite. Milan, doppia trattativa con il Chelsea: le ultime news di mercato >>>