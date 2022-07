Calciomercato Milan – Doppia trattativa con il Chelsea: la situazione

Siamo in pieno calciomercato estivo e il Milan di Stefano Pioli, che sabato 16 luglio giocherà la prima amichevole della sua stagione, è in cerca di 3-4 elementi per rinforzare l'organico della squadra Campione d'Italia. Servono un difensore centrale, un centrocampista e un paio di calciatori sulla trequarti, tra destra e centro del 4-2-3-1. Non è escluso neanche l'arrivo di un attaccante giovane, ma non è una questione prioritaria. Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per soddisfare le richieste di Pioli.