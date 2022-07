Calciomercato Milan – De Ketelaere priorità assoluta dei rossoneri

Charles De Ketelaere è l'obiettivo prioritario del Milan in questo calciomercato estivo. Ieri non ha giocato in amichevole con il Bruges

Daniele Triolo

Ieri Charles De Ketelaere, obiettivo di calciomercato del Milan, non ha giocato con il Bruges nell'amichevole contro il Copenhagen terminata 2-2. Il motivo, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, è da ricercare proprio nella trattativa tra i belgi e i rossoneri, entrata nella sua fase calda.

De Ketelaere ha infatti già detto di sì al Milan. Ora attende che, nei prossimi giorni di calciomercato, il Diavolo giunga ad un accordo con il Bruges per il suo trasferimento in Italia. Per il quotidiano torinese, è proprio il trequartista classe 2001, autore di 18 gol e 10 assist tra campionato e coppe nell'ultima stagione, l'obiettivo prioritario di Paolo Maldini e Frederic Massara in questo momento.

Calciomercato Milan, tutto su De Ketelaere

All'inizio della settimana i due andranno nuovamente all'assalto del club belga con una nuova offerta per CDK, visto che la prima, definita 'esplorativa', era stata rifiutata. Il Milan ha intenzione di offrire, per De Ketelaere, 30 milioni di euro più una serie di bonus ed una percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Da capire, però, se sulla cifra complessiva dell'affare o sulla plusvalenza.

Sempre viva, naturalmente, la possibilità di inserire eventualmente i cartellini di Andreas Jungdal ed Emil Roback come contropartite tecniche. De Ketelaere, ha commentato 'Tuttosport', è visto, in casa Milan, come il profilo giusto da inserire sulla trequarti perché, pur non essendo un 'numero 10' classico, è molto duttile e mobile come piace a mister Stefano Pioli.

La giornata odierna dovrebbe essere ancora di stallo: da domani, con il ritorno di Maldini e Massara in ufficio, partirà l'assalto a De Ketelaere. Il Leeds United, che aveva offerto 37 milioni di euro tra parte fissa e bonus, si sta rassegnando a perdere la partita con il Milan per CDK ed è pronto a cambiare obiettivo.

De Ketelaere, infatti, vuole continuare a giocare in Champions League ed è per questo che ha già raggiunto un accordo con il Milan. Per lui, pronto un contratto di cinque anni, scadenza 30 giugno 2027, con uno stipendio di 2,5 milioni di euro netti a stagione. Milan, doppia trattativa con il Chelsea: le ultime news di mercato >>>