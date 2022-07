Calciomercato Milan – Sanches sedotto dal PSG. Che flirta con Mendes

Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan, è assistito da Jorge Mendes. Entrambi strizzano l'occhio al PSG, ma non ci sono offerte

Daniele Triolo

Il futuro di Renato Sanches, obiettivo di calciomercato del Milan, si sta trasformando in un intrigo. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il Milan sembrava tornato in corsa, raggiungendo un accordo con il Lille per l'acquisto del centrocampista portoghese, classe 1997, sulla base di 10 milioni di euro più bonus. Questo approfittando di un PSG 'distratto' da altre operazioni.

Calciomercato Milan: Sanches, che hai deciso di fare?

Ora, però, tanto dal Portogallo quanto dalla Francia, rimbalzano notizie secondo le quali Renato Sanches, ormai sedotto dalla possibilità di giocare in una squadra di grandi stelle come quella parigina, avrebbe messo i rossoneri in secondo piano. Il Milan, ora, ha urgenza di capire cosa vuole davvero il giocatore. Jorge Mendes, agente di Renato Sanches, ha ottimi rapporti con il suo connazionale Luis Campos, nuovo uomo-mercato del PSG. Certe manovre, ha commentato il 'CorSport', potrebbero nascondere anche altre finalità.

Il PSG, ad ogni modo, è impegnato negli acquisti di Milan Škriniar dall'Inter e di Gianluca Scamacca dal Sassuolo. Inoltre, deve piazzare ben undici esuberi. Non è pensabile che aggiunga giocatori ad oltranza senza cedere. I tempi per Renato Sanches, dunque, sembrerebbero destinati ad allungarsi. La prova? Il PSG non ha recapitato proposte ufficiali al Lille per acquistare il calciatore portoghese.

Ha 'soltanto' aperto il canale con Mendes. Nel frattempo, però, il PSG ha messo in panchina Christophe Galtier, ex tecnico di Sanches al Lille, facendo propendere l'ago della bilancia ulteriormente verso Parigi. Un altro nodo da sciogliere per il Milan, secondo il quotidiano romano, è anche l'ingaggio del centrocampista. Sono, infatti, cambiate le richieste proprio per via dell'inserimento del PSG.

Se nei mesi scorsi si ragionava sulla base di 3, massimo 3,5 milioni di euro netti a stagione, ora Sanches ne vorrebbe almeno 5 per firmare con il Diavolo. Accontentarlo, però, vorrebbe dire superare il tetto salariale e rischierebbe di scatenare una corsa all'aumento anche da parte di altri calciatori del Milan.