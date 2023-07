Calciomercato Milan – Tutti su Samardzic: ci sono anche i rossoneri

Come riportato dall'edizione odierna di Repubblica, non è solo il Milan ad essersi interessato al serbo autore di 7 reti in 58 presenze in maglia bianconera bensì su di lui ci sono anche l' Inter , la Lazio , la Juventus ed il Napoli .

Sarà molto arduo superare la concorrenza delle altre squadre italiane ma nulla è impossibile per la squadra di Milanello che ha appena messo a segno un colpo per la Primavera. La famiglia Pozzo chiede 15 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiellino che sembra avere già le valigie pronte per trasferirsi in uno dei club più importanti d'Italia.