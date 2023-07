Álex Jiménez farà anche allenamenti con la Prima Squadra

Inizialmente, come detto, Álex Jiménez si aggregherà al Milan Primavera di Abate. Si allenerà, però, come possibile anche con la Prima Squadra e per Stefano Pioli sarà sicuramente un osservato speciale. Lukaku in prestito al Milan? Lo scenario di mercato >>>