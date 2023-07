Raduno Milan Primavera, i convocati tra i rossoneri di Abate | PM News

Il tecnico Abate valuterà tutti i ragazzi. In seguito, sceglierà chi andrà a comporre la rosa definitiva per la stagione che inizia ufficialmente oggi. Nell'elenco, però, non può passare sotto traccia la presenza di Mattia Liberali (classe 2007) e Francesco Camarda (classe 2008). Si tratta di giovani e talentuosi calciatori che il club di Via Aldo Rossi, però, vuole far crescere senza troppe pressioni.