Calciomercato Milan – Romagnoli, sacrificio scritto: Juventus in corsa

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto nel 2022, non dovrebbe restare in rossonero. Il punto

Daniele Triolo

Il calciomercato del Milan, oltre che intorno al nome di Gigio Donnarumma, ruota anche attorno ad Alessio Romagnoli, difensore e capitano rossonero. Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il sacrificio di Romagnoli, in estate, sembra scritto: grazie ai proventi in bilancio della sua cessione, infatti, il Diavolo vuole riscattare Fikayo Tomori dal Chelsea.

Ma dovrebbe potrebbe andare Romagnoli? Mino Raiola, il suo procuratore, ne avrebbe parlato con la Juventus nel blitz torinese andato in scena nelle scorse ore. Sul fronte bianconero, al momento, il nome di Romagnoli non sembrerebbe essere caldissimo. La pista, però, potrebbe infiammarsi all'improvviso qualora Giorgio Chiellini, alle prese con continui problemi fisici, decidesse di appendere gli scarpini al chiodo al termine di questa stagione.

In Spagna, al contempo, accostano il nome di Romagnoli, capitano del Milan dal 2018, al Barcellona, che cederà il francese Samuel Umtiti. A quali condizioni potrebbe finire, però, il numero 13 rossonero alla Juventus? Raiola punta ad un ingaggio a salire rispetto i 3,5 milioni di euro attualmente percepiti da Romagnoli nel Milan, club con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2022. Occorrerebbe, però, trovare una contropartita adatta per il Diavolo.

Le voci sul nome di Federico Bernardeschi, anch'egli in scadenza nel 2022, non trovano per ora conferme. Per due motivi: la resistenza milanista e la freddezza dell'esterno anche della Nazionale Italiana ad accettare il trasferimento. Romagnoli-Juventus, ad ogni modo, resta un'idea da non scartare a priori qualora venissero trovati i giusti incastri di calciomercato. Via Donnarumma? Il Milan ha già scelto il suo erede. Scoprilo qui >>>