TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 16 aprile 2021

Questa la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 16 aprile 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'imminente sfida tra Atalanta e Juventus: dopo quella di domenica in campionato, la sfida si ripeterà anche in finale di Coppa Italia. Il futuro del tecnico bianconero, Andrea Pirlo, passa inesorabilmente per i due appuntamenti contro la 'Dea'.