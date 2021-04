Calciomercato Milan – Dalla Spagna, il Barcellona pensa a Romagnoli

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo le indiscrezioni raccolte dal Mundo Deportivo, il Barcellona sarebbe interessato a Romagnoli

Tra i dubbi relativi al calciomercato del Milan c'è sempre il futuro di Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero, infatti, è in scadenza nel 2022 e al momento non ci sono novità sul rinnovo. Per questo motivo non è da escludere una cessione in estate, anche perchè l'intenzione di Maldini e Massara è quella di riscattare Fikayo Tomori dal Chelsea, visto che l'anglo-canadese sta facendo benissimo in maglia rossonera.