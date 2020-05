Calciomercato Milan – Romagnoli, ennesimo obiettivo rossonero del Psg

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo l’addio al Milan come direttore sportivo, Leonardo è ritornato al Psg per svolgere lo stesso lavoro. Negli ultimi mesi sono circolate alcune voci sulla volontà del dirigente brasiliano di puntare su diversi giocatori del Milan. Si è parlato di Ismael Bennacer, ma anche di Theo Hernandez e Franck Kessie. Ma pare non sia finita qui.

Secondo quanto riferisce ‘Le10Sport’, l’ultimo giocatore del Milan finito nel mirino del Psg sarebbe Alessio Romagnoli, capitano e giocatore fondamentale del Milan. C’è da aggiungere che il classe 1995 dovrebbe essere la seconda scelta per la difesa, la prima porterebbe a Raphael Varane del Real Madrid. Ma è comunque un campanello d’allarme per il Milan, che non può di certo permettersi di lasciar partite uno dei suoi giocatori migliori.

