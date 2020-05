Calciomercato Milan – Aulas: “Depay? Gli agenti spingono per la partenza”

CALCIOMERCATO MILAN – Memphis Depay è uno dei nomi che il Milan sta monitorando in vista della prossima stagione. L’esterno d’attacco, dopo la parentesi non fortunata al Manchester United, è tornato a brillare con la maglia del Lione sfornando gol e assist a raffica. Proprio il presidente del club francese ha parlato del suo gioiello ai microfoni di ‘Le Progres’. Dichiarazioni che sanno di addio anticipato: “Al momento non c’è nessuna novità, Memphis mi dice che è pronto a parlare quando tornerà. I suoi agenti dicono che invece sta pensando a una partenza se non parteciperemo a qualche manifestazione europea”.

