Calciomercato Milan – Offerta del PSG per Bennacer: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il PSG avrebbe avanzato una offerta al Milan per Ismael Bennacer. Il direttore sportivo dei parigini dopo gli interessamenti per Donnarumma e Paquetà, avrebbe messo nel mirino anche il regista algerino ex Empoli. Tuttavia, l’offerta recapitata negli uffici di via Aldo Rossi sarebbe intorno ai 20 milioni, prontamente respinta dal Milan.

Per il quotidiano piemontese, il fatto che il PSG abbia già in rosa un calciatore con le medesime caratteristiche come Verratti può voler dire che sia stata solamente un’azione di disturbo. Difficile pensare ad un tentativo concreto. Le prossime settimane ce lo spiegheranno meglio. Intanto, il Milan è vicinissimo all’accordo per il rinnovo di Emirates: le ultime>>>

