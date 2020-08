Calciomercato Milan – Ritorno Bakayoko quasi certo: la proposta rossonera

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Sport Mediaset, appare quasi certo il ritorno di Tiémoué Bakayoko dal Chelsea. Il Diavolo ha da tempo l’accordo economico con il ragazzo sull’ingaggio e lo stesso mediano francese ha mandato di recente (e non solo) messaggi importanti al club rossonero circa la sua volontà di fare ritorno a Milano.

Manca, tuttavia, ancora l’intesa con i londinesi che continuano a chiedere 25 milioni di euro per il centrocampista francese. L’operazione che il Milan vuole impostare con i ‘Blues’ è quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, che in qualche modo potrebbe convincere la squadra di Franck Lampard, dal momento che Baka non rientra nei piani dell’ex centrocampista inglese.

Al Milan, al contrario, Tiémoué sarebbe un’importantissima e validissima alternativa ai titolari Bennacer e Kessie. Con gli impegni ravvicinati e la concreta possibilità di approdare in Europa League le occasioni non mancherebbero affatto e una “riserva” dello stesso livello dei titolari sarebbe davvero un rinforzo importante.

Ad oggi, infatti, la coperta a centrocampo è un po’ corta coi soli Krunic e Paquetà come alternative ed entrambi cedibili a fronte di offerte di pari valore. Persi Biglia e Bonaventura, il Milan dovrà certamente rinforzare la mediana. Pobega tornerà dal prestito al Pordenone e potrebbe restare almeno fino a gennaio, assaggiando di tanto in tanto il campo. Brescianini, in campo contro il Cagliari all’ultima giornata di campionato, si è mostrato all’altezza e potrebbe essere promosso in prima squadra. Ma è logico che loro due non potranno bastare.

