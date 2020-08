Di Marzio: “Bakayoko ha l’accordo col Milan: aspetta quello tra le società”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Non solo il rinnovo di Ibrahimovic. Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, ha parlato delle possibili trattative di mercato in casa Milan.

“Bakayoko sta aspettando che Milan e Chelsea possano trovare un’intesa economica. Il giocatore ha già un accordo con il Milan per l’ingaggio. I rossoneri stanno guardando anche ad altri colpi come Milenkovic in difesa anche se trattare con la Fiorentina è diventato molto complicato sia per la richiesta molto alta sia perché i viola non hanno accettato lo scambio con Paquetà. La dirigenza proverà anche a prendere un esterno destro dove il nome resta quello di Aurier e a fare qualcosa anche nel reparto offensivo anche se la priorità restano, per ora, i rinnovi di Ibrahimovic, Calhanoglu e Donnarumma“.

