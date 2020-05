Calciomercato Milan – Ritorna Thiago Silva? Questa è la situazione

CALCIOMERCATO MILAN – Si è parlato molto, in questi giorni, della possibilità che Thiago Silva, difensore brasiliano classe 1984 in scadenza di contratto con il PSG, faccia ritorno, in estate, al Milan, club in cui ha già giocato per tre stagioni, dal 2009 al 2012, con 119 gare e 6 gol all’attivo.

Secondo ‘calciomercato.com‘, Thiago Silva, al momento, sarebbe in attesa. Aspetta di capire se il PSG voglia o meno rinnovargli il contratto. Leonardo, direttore sportivo dei parigini, vorrebbe proporgli un accordo con uno stipendio nettamente ribassato e, comunque, tale offerta verrà presentata più avanti visto che il mercato, in epoca di coronavirus, vivrà delle tempistiche differenti rispetto al solito.

Thiago Silva prenderà decisioni sul proprio futuro soltanto una volta conosciuta, nel dettaglio, l’entità della proposta del PSG: lui resterebbe volentieri a Parigi un altro anno. A patto, però, che il suo ingaggio non venga esageratamente abbattuto. In caso contrario, il brasiliano sarebbe pronto a guardarsi intorno ed a sistemarsi altrove. Magari, libero di tornare in quel Milan ai cui colori è rimasto sempre legato.

La tempistica prolungata di un’eventuale trattativa, per ‘calciomercato.com‘, favorirebbe i rossoneri nel caso Thiago Silva non proseguisse la sua carriera al PSG, perché darebbe tempo al nuovo allenatore, Ralf Rangnick, di insediarsi, di valutare la campagna acquisti da fare e di capire se un giocatore come lui farebbe o meno al caso del suo nuovo Milan. Perché, è vero, Rangnick ama i giovani, ma comprende anche in pieno il valore dell’esperienza.

Il Milan, quindi, attende che Thiago Silva, il quale, a sua volta, aspetta il PSG, prenda le sue decisioni e, nel frattempo, non ha mosso alcun passo ufficiale con il suo entourage. QUESTE, INTANTO, LE ULTIME DI MERCATO SU GIGIO DONNARUMMA >>>