Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, ora è ufficiale | LIVE NEWS

Circa 30' dopo l'arrivo in sede del giocatore, anche Ted Dimvula, agente di Leao e la famiglia del ragazzo, sono giunti a 'Casa Milan' per la grande giornata del rinnovo.

Rafael Leao è arrivato da pochi minuti a 'Casa Milan' per il rinnovo del suo contratto con il club rossonero. Video di Stefano Bressi

Rafael Leao, attaccante classe 1999, firmerà oggi il rinnovo del suo contratto con il Milan. Ecco, dunque, il LIVE con la giornata - intensa - del nativo di Almada, con tutte le news minuto per minuto in tempo reale!