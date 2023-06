VIDEO – Calciomercato, Leao a Casa Milan per il rinnovo del contratto

Rafael Leao è arrivato da pochi minuti a 'Casa Milan' per il rinnovo del suo contratto con il club rossonero. Video di Stefano Bressi

Rafael Leao, attaccante del Milan, è arrivato da pochi minuti in sede, a 'Casa Milan', per firmare il rinnovo del suo contratto con il Milan. Si legherà al Diavolo per cinque anni a 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Ecco, dunque, nel video del nostro Stefano Bressi, il momento dell'arrivo dell'attaccante portoghese in Via Aldo Rossi