Leao-Milan, ecco il rinnovo: stipendio, bonus e un cambio di numero

Un numero che, al Milan, hanno indossato Gianni Rivera, Ruud Gullit, Dejan Savićević, Zvonimir Boban, Manuel Rui Costa, Clarence Seedorf. Sarebbe quasi come l'inizio di una sua nuova vita rossonera. La 'rosea' ha rivelato come il rinnovo del contratto di Leao con il Milan sia stato depositato 20 giorni fa. L'annuncio, però, è slittato a oggi prima per impegni prioritari di campo (il doppio EuroDerby contro l'Inter) poi gli ultimi contrasti.

Lo Sporting Lisbona, infatti, sperava di rinviare le pratiche a luglio, così da iscrivere l'incasso della multa pagata dal Lille su un nuovo bilancio. Alla fine così non è stato. Per arrivare alla firma del nuovo contratto di Leao con il Milan, ha specificato il quotidiano sportivo nazionale, è stata necessaria la collaborazione di tutti. Del giocatore, che ha voluto il Milan con decisione, dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, decisivo negli ultimi mesi di trattative.

Ma anche e soprattutto di Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno lavorato per anni per giungere a questo accordo, oltre che dei molti legali al lavoro: Lorenzo Cantamessa (figlio di Leandro) per il Milan, Antonio Leao per Leao, Patricia Moyersoen per il Lille, Marco Correia de Oliveira per lo Sporting Lisbona. Le cifre del rinnovo del contratto di Leao con il Milan sono ormai note da giorni, ma è sempre meglio ribadirle.

Una serie di bonus particolari. Clausola sì, ma solo a luglio! — Contratto fino al 30 giugno 2028, stipendio di 5 milioni di euro netti a stagione più una serie di bonus particolari, progressivi. Non scatteranno a fine stagione, ma più volte durante l'anno. In pratica, Leao vedrà la sua retribuzione aumentare passo dopo passo, con variazioni di anno in anno. Nella prossima stagione, 2023-2024, arriverà a guadagnare per esempio più di 7 milioni di euro. Negli anni successivi potrebbe stabilizzarsi sui 6,5 più i classici bonus da risultato.

La clausola di rescissione, fissata in 175 milioni di euro, sarà presente nel nuovo accordo, ma esercitabile soltanto nel mese di luglio di ogni anno. Così da permettere al Milan di controllare, di fatto, per la maggior parte del tempo il destino sportivo del suo calciatore più forte e rappresentativo. Oggi, quindi, firma, comunicato, foto e video di rito. Il Milan rinnoverà o, per meglio dire, ha rinnovato con il suo giocatore più desiderato e se Brahim Díaz non rimarrà potrà anche consegnargli la maglia numero 10.