Calciomercato Milan – Centrocampo, Maldini ha scelto il nome giusto

Ancora poco più di 48 ore e la stagione 2022-2023 del Milan sarà passata in archivio. La partita di domenica sera, a 'San Siro', contro l'Hellas Verona chiuderà i giochi, spedirà qualche calciatore in vacanza, altri in Nazionale, con appuntamento fissato a inizio luglio per il raduno in vista dell'annata successiva. Nel frattempo i dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, sono operativi H24 sul fronte mercato. Già oggi in casa rossonera è previsto un grande evento.