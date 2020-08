Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, fase di stallo: i motivi

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha evidenziato che, mentre, in forma privata, Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic si stiano confrontando e parlando, il fondo Elliott Management Corporation si aspetta che Paolo Maldini e Frederic Massara, direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, convincano l’attaccante svedese ad abbassare le pretese economiche per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 31 agosto.

Una cosa, secondo la ‘rosea‘, è da ritenersi chiara: alle cifre richieste da Ibrahimovic per prolungare il proprio accordo con il club di Via Aldo Rossi, ovvero 7,5 milioni di euro netti, il rinnovo non si farà. Ieri, intanto, è stata un’altra giornata senza passi significativi ed intanto i giorni passano. Ma non solo: al momento non ci sono riscontri sul fatto che Elliott possa aprire un po’ di più il portafoglio e migliorare la propria offerta economica per il bomber nativo di Malmö.

Quindi, ora come ora, l’offerta del Milan ad Ibrahimovic resta quella di un contratto da 5 milioni di euro netti più bonus, personali e di squadra, che porterebbero tale cifra fino a 6 milioni di euro. Una proposta che Elliott ritiene di grande considerazione nei confronti del giocatore scandinavo. MINO RAIOLA SI GIOCA UNA CARTA IMPORTANTE PER IL RINNOVO DELLO SVEDESE >>>