Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: ancora tutto fermo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Trovato l’accordo con Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, per il rinnovo del contratto del cannoniere svedese, presto il Milan dovrà sedersi nuovamente al tavolo delle trattative con il procuratore di origine campana.

Milan e Raiola, infatti, dovranno discutere il prolungamento dell’accordo di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, il cui attuale contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2021. Quindi, tra meno di un anno. Il grosso rischio che corre il Diavolo è quello di perdere Donnarumma a parametro zero.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, non ci sono evoluzioni, al momento, sulla vicenda Donnarumma. Le parti, infatti, come ampiamente previsto, si incontreranno alla fine di questa sessione di calciomercato per trovare un’intesa.

La contrattazione si preannuncia dura, ma soltanto a livello economico. Il ragazzo, infatti, ha più volte espresso il suo desiderio di rimanere al Milan e di non voler andare via. NUOVA IDEA ROSSONERA PER IL RUOLO DI SECONDO PORTIERE >>>