CALCIOMERCATO – Ipotesi Neto per la porta / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – A breve bisognerà affrontare la situazione: il futuro di Gianluigi Donnarumma è di nuovo in bilico. Il portiere classe 1999 dovrà decidere se rinnovare con il Milan, senza garanzie di giocare la Champions League e a un ingaggio più basso, solo per amore della maglia, oppure andare a giocare in un’altra squadra.

I rossoneri vorrebbero tenerlo, ma in caso di cessione potrebbero guadagnare 49,5 milioni. Non poco, considerando i tempi. Al suo posto, eventualmente, sono tanti i nomi valutati. Tra questi c’è anche Norberto Neto, brasiliano del Barcellona, classe 1994, valutato però 14,5 milioni. Troppi secondo il club di via Aldo Rossi. Nella video news la sua scheda e le ultime notizie. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓