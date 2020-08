Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: Raiola vuole una clausola

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione sul rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere il cui contratto con il Milan scadrà il 30 giugno 2021. Donnarumma non ha alcuna intenzione di andare via dal Milan, club in cui è cresciuto e squadra per la quale fa da sempre il tifo: il numero 99 è convinto di poter fare il grande salto in Europa vestendo i colori del Diavolo.

Il suo agente, Mino Raiola (che è anche il procuratore di Ibrahimovic) sembra, però, avere altri piani per lui. Quella per trattenere in rossonero il portiere prodigio, secondo la ‘rosea‘, è una trattativa complessa: il Milan vorrebbe ottenere un rinnovo di contratto lungo, per il valore tecnico, indiscutibile, di Donnarumma, ma anche per una questione di immagine.

La situazione del mercato aiuta i rossoneri: nell’incertezza del post-CoVid, e con una stagione diluita, non c’è spazio per i grandi ed articolati trasferimenti. Il nodo della trattativa tra Milan e Raiola per il rinnovo di contratto di Donnarumma, questa volta, non è l’ingaggio, bensì una clausola di rescissione da inserire nel nuovo contratto che l’agente vorrebbe bassa per consentire al suo assistito, eventualmente, di liberarsi con facilità in futuro.

Il Milan, ovviamente, per Gigio ha altri piani. Per lui, però, c'è tempo di negoziare anche in autunno.