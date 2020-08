Il PSG segue Donnarumma: Leonardo ci pensa, ma ad una condizione

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il PSG continua a seguire la vicenda Gianluigi Donnarumma. Il futuro del portierone dovrebbe essere ancora in rossonero, con il rinnovo che in un modo o in un altro arriverà. Magari con l’inserimento di una clausola rescissoria di 50 milioni di euro in caso di mancata qualificazione del Milan in Champions League nel corso della prossima stagione.

Arrivano novità dalla Francia, con Leonardo che ci proverà ad una condizione. L’indiscrezione è dei colleghi di Le10Sport: l’ex dirigente rossonero osserva la situazione, ma non ci sarà alcun assalto a Donnarumma nel corso di questa sessione di calciomercato. Piuttosto il PSG farà un tentativo la prossima stagione per Gigio, ma ad una condizione: che venga inserita la clausola di 50 milioni di euro e che il Milan non si qualifichi in Champions League.

