Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: settembre mese cruciale

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come, tra i prossimi ‘step’ del Milan, ci sia anche quello, prioritario, del rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma.

L’attuale contratto di Donnarumma

Il portiere, classe 1999, come noto è attualmente sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2021 per un ingaggio, netto, di 6 milioni di euro a stagione.

Donnarumma, il Milan ha fretta di chiudere

Il Milan non vuole far diventare la vicenda un tormentone, come accaduto nell’estate 2017: l’intenzione dei rossoneri è quella di non dilatare troppo i tempi per la firma del nuovo accordo con il numero 99.

Aumento di stipendio per Donnarumma

Per il quotidiano romano sarebbe in arrivo, per il portiere milanista, anche un aumento dello stipendio: una garanzia, questa, che si abbina alla possibilità di poter diventare, in tutto e per tutto, anche un leader dello spogliatoio del Diavolo.

Donnarumma vuole restare al Milan

Nessun tira e molla all’orizzonte, dunque, nonostante ci sia di mezzo il procuratore Mino Raiola, perché Donnarumma ha la ferrea intenzione di restare in rossonero. E, allo stesso tempo, la società vuole blindare subito il portiere del presente e del futuro.

Settembre mese cruciale per il rinnovo di Donnarumma

Così, ha sottolineato il ‘CorSport‘, il mese di settembre sarà importante per discutere del suo rinnovo contrattuale. Sarà da valutare se uno stipendio ritoccato basterà a convincere l’entourage di Gigio, oppure se bisognerà giocoforza inserire una clausola legata alla futura partecipazione dei rossoneri in Champions League.

Avanti tutta per Donnarumma

Questo paletto, di recente, ha interrotto la trattativa tra Raiola ed il club rossonero per il rinnovo dell’estremo difensore campano. MILAN, È FATTA PER TONALI: CIFRE E DETTAGLI DEL CONTRATTO >>>