Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: la confessione agli amici

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan e Mino Raiola sono al lavoro per trovare una soluzione in merito la situazione di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere che andrà in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno 2021.

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina ha parlato della possibilità che Donnarumma, il quale vuole restare in rossonero, prolunghi il contratto con il Diavolo per un paio di anni inserendo, però, nel nuovo accordo una clausola di rescissione, nell’ordine dei 50 milioni di euro, che potrà essere attivata qualora il Milan mancasse l’ingresso in Champions League.

Il quotidiano romano, però, ha anche rivelato un particolare: Donnarumma avrebbe confessato ad amici e conoscenti che il suo desiderio sarebbe quello di prolungare con il Milan, ma anche che difficilmente scenderà sotto il muro dei 6 milioni di euro netti che attualmente percepisce, annualmente, come ingaggio. IL MILAN, INTANTO, HA FISSATO DUE OBIETTIVI PER IL MERCATO ESTIVO >>>