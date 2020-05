Calciomercato Milan – Quaresma e Dumfries: primi nomi per il nuovo corso

MERCATO MILAN – In attesa che Ralf Rangnick e Ivan Gazidis trovino l’accordo definitivo in vista della prossima stagione, in questi mesi Geoffrey Moncada ed Hendrick Almstadt non sono certamente rimasti con le mani in mano. I due, infatti, si sono messi al lavoro per cercare potenziali nuovi acquisti per la prossima stagione, e secondo la Gazzetta, in edicola questa mattina, ne avrebbero individuati due dal potenziale decisamente importante.

Sempre nell’ottica della linea verde, con priorità ai giovani talenti, il club rossonero avrebbe puntato il difensore centrale dello Sporting Lisbona Eduardo Quaresma, che tanto ha impressionato soprattutto con la maglia della nazionale U19. Il Milan lo ha seguito e corteggiato – respinta un’offerta di 5 milioni più il cartellino di Laxalt – negli ultimi mesi, ma secondo quanto emerge dal Portogallo il ragazzo sarebbe in procinto di prolungare il contratto con lo Sporting. Verrà anche inserita una clausola rescissoria della bellezza di 45 milioni, che con ogni probabilità spegnerà ogni possibilità di cessione.

Forti sono anche le indiscrezioni che vedono il Milan molto interessato al terzino destro olandese Denzel Dumfries. Il laterale del PSV ha una valutazione di circa 20 milioni, e il club dell’Eredivisie ha già fatto intendere che non accetterà uno scambio più conguaglio con Ricardo Rodríguez, attualmente in prestito proprio al PSV. La prima risposta, anche in questo caso, è stata negativa, ma il parere del ragazzo circa un trasferimento in Italia potrebbe fare la differenza nei prossimi tentativi.

Il Milan non si fida più di Calabria e Conti che per motivi diversi hanno deluso le aspettative. Con Dumfries verrebbe sistemata anche la corsia di destra e con Theo Hernandez dalla parte opposta il club rossonero potrebbe giovare di due spinte davvero importanti sulle fasce. Il procuratore è Mino Raiola, con cui presto il Milan dovrà avere forzatamente a che fare: ecco tutti i nomi in ballo>>>

