Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: l’offerta rossonera | News

Calciomercato Milan: le ultime sul rinnovo di Calhanoglu

Hakan Calhanoglu, classe 1994, fantasista turco della formazione di Stefano Pioli, sarà il protagonista del vertice che oggi, salvo cambi di programma, andrà in scena a ‘Casa Milan‘ tra la dirigenza del club di Via Aldo Rossi ed il suo procuratore, Gordon Stipic.

L’argomento è ormai noto: si discuterà del rinnovo di contratto di Calhanoglu con il Milan, giacché quello attuale scadrà il prossimo 30 giugno. Le parti, nelle scorse settimane, hanno trattato per trovare un’intesa economica. Secondo il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola è evidente come, al di là della volontà del calciatore che è quella di restare, non sia stata ancora trovata una quadra definitiva.

Stipic, come si ricorderà, era partito da una richiesta d’ingaggio molto alta. Voleva un contratto ‘alla Zlatan Ibrahimović‘ per il suo assistito. Un accordo pluriennale da 6,5 milioni di euro netti a stagione, a fronte dei 2,5 attualmente percepiti da Calhanoglu in rossonero. Il Milan è arrivato ad offrire all’ex Amburgo e Bayer Leverkusen un contratto da 4 milioni di euro netti l’anno più bonus.

Difficile, secondo le informazioni in possesso del quotidiano torinese, che Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara offrano di più e che si spingano, dunque, più in là. La palla passa all'entourage di Calhanoglu: vedremo se arriverà prossimamente la tanto agognata fumata bianca.