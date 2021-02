Ibrahimovic-express: la Milan(o)-Sanremo di Zlatan | News

Milan, Ibrahimovic sarà a Sanremo ma anche con i rossoneri

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, si dividerà tra Milanello, ‘San Siro‘ ed il Festival di Sanremo la prossima settimana. ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha ricostruito l’intera situazione. Il centravanti svedese seriamente intenzionato a mantenere tutti gli impegni previsti dai suoi contratti. Quello con il Milan, logicamente, e quello siglato con la Rai.

Ibrahimovic, durante la trattativa per il rinnovo del suo contratto con il Milan, aveva già fatto presente al club rossonero che, in occasione della prima settimana di marzo, avrebbe avuto un impegno con la Rai. Impegno che, coperto da un patto di segretezza, è stato svelato giorni fa: Ibrahimovic, il bomber del Milan, sarebbe stato ospite fisso a Sanremo, sul palco del teatro ‘Ariston‘.

Al Milan probabilmente nessuno è soddisfatto della situazione, ma, per il quieto vivere, si andrà avanti così. I patti sono patti e vanno sempre rispettati. Non sarebbe stato semplice, tra l’altro, mandare a monte un accordo, quello tra Ibrahimovic e la Rai, nato mesi fa. Quando nessuno ancora sapeva di posizione in classifica, calendario ed opportunità. Solo Zlatan, eventualmente, avrebbe potuto cambiare i termini di una questione ben retribuita (250mila euro di cachet).

Ma il Milan, ha evidenziato la ‘rosea‘, è tranquillo. Ibrahimovic è un professionista, si allenerà in Riviera. Non nello stadio della Sanremese, che è aperto a tutti, ma neanche a Montecarlo, dove sembrava fino a qualche giorno fa. Svolgerà gli allenamenti con un preparatore ed un fisioterapista del club rossonero. Quindi, a parte la sera di mercoledì 3 marzo, dove sarà a ‘San Siro‘ per giocare Milan-Udinese, Ibrahimovic sarà sempre a Sanremo.

In vista di Verona-Milan di domenica 7 marzo, ore 15:00, Ibrahimovic in mattinata nella città scaligera con un volo privato, poi scendere regolarmente in campo contro i gialloblu di Ivan Juric. La sera prima parteciperà all’ultima serata del Festival della Canzone Italiana. Qualora i risultati dell’ultimo periodo, per il Milan, fossero stati positivi, probabilmente nessuno avrebbe sollevato un polverone sulla questione Ibrahimovic-Sanremo.

Ma, adesso, i momenti clou della stagione per il Milan stanno arrivando ed Ibrahimovic, oltretutto, potrebbe anche rientrare in Nazionale nel mese di marzo. Sanremo vale tutto questo? Ai posteri l’ardua sentenza. Il Milan di oggi, invece, punta a una rivoluzione in fascia. Ecco chi può arrivare >>