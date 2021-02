TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 24 febbraio 2021

Tuttosport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, mercoledì 24 febbraio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola divide a metà la sua prima pagina. Da un lato, i problemi in casa Juventus, con Arthur e Paulo Dybala ancora fermi ai box per i rispettivi infortuni. Dall’altro, il problema CoVid dilagato in casa Torino, con i granata che saranno costretti a rinviare due gare di Serie A, quelle contro Sassuolo e Lazio.

Sotto la testata si parla proprio della compagine biancoceleste, ieri demolita a domicilio (1-4) dal Bayern Monaco nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Stasera, ore 21:00, è la volta di Atalanta-Real Madrid: grande occasione per i nerazzurri, dinanzi un avversario privo di ben nove calciatori.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>