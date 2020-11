Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: la strategia rossonera | News

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu: una questione che tiene banco in casa rossonera. Il fantasista turco, classe 1994, andrà in scadenza con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno 2021. Sono in piedi negoziati tra le parti per il prolungamento dell’accordo, ma è una situazione complicata. Ne ha parlato il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola.

Il quotidiano generalista ha spiegato come Calhanoglu, reduce da un girone di ritorno 2019-2020 strepitoso e da un inizio di 2020-2021 incoraggiante, a Milano si trovi a meraviglia. Per proseguire, però, la sua avventura nel Milan, la società meneghina dovrebbe accordargli (queste le volontà dell’agente, Gordon Stipic), uno stipendio netto di almeno 6 milioni di euro a stagione. Una follia, in tempi di pandemia da coronavirus e di Fair Play Finanziario.

Ecco, dunque, che l’agente di Calhanoglu sta bussando a più porte, da quella dell’Atlético Madrid a quella della Juventus. La trattativa per il rinnovo di contratto di Calhanoglu prosegue. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara, direttore tecnico e sportivo del Milan, sono ben consapevoli come la strada per un’eventuale fumata bianca sia piuttosto lunga e dagli esiti anche imprevedibili.

Il ‘CorSera‘, però, è sicuro di una cosa. “Qualora la firma non arrivasse, il Milan mai farà pressione al turco, intenzionato anzi ad utilizzarlo fino all’ultimo giorno per inseguire l’obiettivo della Champions League“. Così fosse, dunque, il Diavolo sarebbe intenzionato a perdere Calhanoglu a parametro zero pur di centrare il quarto posto. CALCIOMERCATO MILAN, SFIDA ALL’INTER PER UN FORTE CENTROCAMPISTA >>>