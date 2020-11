Calciomercato Milan – Juventus, pronto il piano per Calhanoglu | News

Calciomercato Milan: la Juventus fa sul serio per Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Juventus su Hakan Calhanoglu, operazione più che possibile. Questo è quanto ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. I bianconeri, infatti, sono seriamente interessati a mettere sotto contratto il fantasista turco, classe 1994, alle prese con un rinnovo di contratto difficoltoso con il Milan.

Calhanoglu, come noto, è in scadenza di contratto il 30 giugno 2021 con i rossoneri. Il Milan, per prolungare il contratto di Calhanoglu fino al 30 giugno 2024, ha offerto al numero 10 uno stipendio di 3,5 milioni di euro a stagione. Il suo agente, Gordon Stipic, continua invece a chiederne 7. Tra le parti, pertanto, si registrerebbe al momento una certa freddezza.

Nessuno scenario, dunque, al momento può essere escluso a priori. Il giocatore vorrebbe rimanere al Milan, ma non è un caso se l’agente continua a mantenere contatti con le squadre maggiormente interessate al cartellino del giocatore, rivalutatosi moltissimo nella squadra rossonera, agli ordini di Stefano Pioli, nel post-lockdown.

Il Milan per ora resta in attesa: ha fatto la sua proposta e vuole stanare le mosse del procuratore di Calhanoglu. Chiaramente, se si andasse verso la rottura tra le parti, al Diavolo converrebbe venderlo già a gennaio. E le proposte, soprattutto all’estero, in questo caso non mancherebbero. La Juventus, per ottenere subito Calhanoglu, sarebbe disposta a proporre uno scambio con Federico Bernardeschi.

Qualora, invece, l’operazione di mercato si concretizzasse a costo zero nel prossimo giugno, i bianconeri, più dell’Inter secondo ‘Tuttosport‘, sarebbero in prima fila per l’ingaggio dell’ex Amburgo e Bayer Leverkusen. La dirigenza del club di Corso Galileo Ferraris, infatti, non è nuova a concludere affari di calciomercato a parametro zero. E Calhanoglu dal Milan rappresenterebbe una gran pescata.

Calhanoglu, nella Juventus, sarebbe il perfetto ‘alter ego‘ di Aaron Ramsey, con, in più, l’abilità sui calci di punizione. Un innesto di qualità, a costo zero, con ingaggio alto, sì, ma sostenibile per le casse del club bianconero. Andrea Pirlo, tecnico della ‘Vecchia Signora‘, amerebbe avere alle proprie dipendenze il turco. La Juventus, pertanto, pressa l’entourage del calciatore ed aspetta l’evolversi della situazione … CALCIOMERCATO MILAN, IN INGHILTERRA DANNO I ROSSONERI FAVORITI SU UN TOP PLAYER >>>