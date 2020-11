Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Atlético Madrid in pole per Calhanoglu

Calciomercato Milan: Calhanoglu verso i ‘Colchoneros’?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu potrebbe vestire la maglia dell’Atlético Madrid nel 2021. Forse già a gennaio. Lo ha scritto il ‘Mundo Deportivo‘, ricordando come Calhanoglu, già in passato, sia stato due volte vicino a giocare per i ‘Colchoneros‘.

Il quotidiano spagnolo spiega come la squadra di Diego Pablo Simeone sia in pole position per assicurarsi le prestazioni del fantasista turco. Sempre ammesso che il Milan lo ceda a gennaio: eventualità che si prefigurerebbe in caso di un mancato accordo sul rinnovo del contratto del calciatore con il club meneghino.

Al momento, la differenza tra la domanda dell’agente di Calhanoglu, Gordon Stipic (7 milioni di euro) e l’offerta del Milan (3,5 che arrivano a 4 milioni di euro con i bonus) è molto ampia. Su queste basi, rinnovo impossibile e, dunque, tanti top club di tutta Europa pronti a fiondarsi sul turco.

Anche ‘MD‘ parla di Juventus, Inter e Manchester United, soprattutto, interessate a Calhanoglu. I bianconeri, a gennaio, vorrebbero imbastire uno scambio con Federico Bernardeschi. Ma l’Atlético Madrid si muoverebbe, contanti alla mano, a gennaio con il Milan per prenderlo subito. In caso contrario, gli spagnoli sarebbero disposti ad aspettare giugno per tesserarlo a costo zero. CALCIOMERCATO MILAN, IN INGHILTERRA DANNO I ROSSONERI FAVORITI SU UN TOP PLAYER >>>