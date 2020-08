Calciomercato Milan – Donnarumma e Romagnoli: Raiola sale in regia

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha dedicato un approfondimento di calciomercato ai giocatori nel giro della Nazionale Italiana, visto che molti di loro ‘rischiano’ di cambiare casacca nel corso di questa sessione estiva.

Per il Milan di Stefano Pioli, focus incentrato sul portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, e sul difensore centrale, nonché capitano rossonero, Alessio Romagnoli, classe 1995. Il primo, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021 con il club di Via Aldo Rossi, è valutato 40 milioni di euro; il secondo, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, è valutato invece 50.

A soli 21 anni, ha sottolineato la ‘rosea‘, Donnarumma si ritrova a vivere la stagione del rinnovo del suo contratto, quando mancano 10 mesi alla scadenza dell’accordo con i rossoneri, con una pressione minore rispetto al passato. È chiaro, però, come si avvicinino le ore più calde per dirimere la questione.

In proporzione, cattura l’attenzione anche la vicenda di Romagnoli, il cui contratto comunque è più lungo. La “battaglia del grano”, così viene definita sul quotidiano sportivo nazionale, è appena cominciata. La regia è la solita, quella del procuratore Mino Raiola, che assiste entrambi i calciatori. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI CONTRATTO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>