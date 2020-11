Calciomercato Milan – Rinnoverà anche Antonio Donnarumma | News

Calciomercato Milan: anche Antonio Donnarumma resterà rossonero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Antonio Donnarumma, classe 1990, rinnoverà, al pari del fratello minore Gigio, il suo contratto con il Milan. Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. Antonio Donnarumma, arrivato al Milan nell’estate 2017 dall’Asteras Tripolis, andrà infatti in scadenza con il club di Via Aldo Rossi il prossimo 30 giugno 2021. Esattamente come il fratello. Attualmente, come noto, percepisce un milione di euro netto a stagione. CALCIOMERCATO MILAN, IN INGHILTERRA DANNO I ROSSONERI FAVORITI SU UN TOP PLAYER >>>