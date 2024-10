Calciomercato Milan – Il Diavolo monitora Ricci. La mossa di Moncada

"Il Milan monitora il centrocampista del Torino Samuele Ricci". Come ricorda Schira: "Moncada si trovava allo stadio Olimpico l'altra sera per guardare Italia-Belgio di Nations League". Una partita in cui Ricci ha dominato il gioco nel primo tempo (la partita è cambiato con l'espulsione di Pellegrini). Il Torino potrebbe richiedere molto per il suo gioiello, per questo potrebbe essere molto complesso un suo acquisto durante il calciomercato di gennaio. Possibile che il Milan ci provi davvero in estate. Staremo a vedere. LEGGI ANCHE: Fonseca ‘divide’ il Milan in titolari e riserve: un caso e due punti interrogativi >>>