Italia-Belgio, Milan in prima fila: un membro della dirigenza all’Olimpico

Anche il Milan è in prima fila per assistere ad Italia-Belgio: un membro della dirigenza è allo stadio Olimpico per assistere al match

Italia-Belgio è una partita di grandissima importanza e il Milan ha voluto essere in prima fila. Come noto, infatti, il club rossonero può contare su Matteo Gabbia, convocato per la prima volta da Luciano Spalletti per questa sosta. Non solo, perché è presente anche Daniel Maldini, anche lui alla sua prima convocazione e su cui i rossoneri potrebbero avere ancora qualche pretesa. Il match sarà inoltre la possibilità per molti ragazzi da una parte e dall'altra di mettersi in mostra. E tanti osservatori saranno sugli spalti. Anche il Diavolo non vuole essere da meno e così sarà.