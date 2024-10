Calciomercato Milan – Schira: “Theo Hernandez vuole restare in rossonero”

"A sei mesi di distanza, la situazione riguardante Theo Hernandez è rimasta invariata rispetto a quanto raccontato ad aprile. Theo è contento all'AC Milan e desidera rimanere. Tuttavia, da tempo si attende una proposta di rinnovo che non è mai arrivata. Per quanto riguarda le presunte richieste di un ingaggio elevato per il rinnovo, non essendoci attualmente una trattativa tra le parti, non si è parlato di cifre specifiche, e il terzino non ha fatto alcuna richiesta in particolare. Il Milan non vuole perderlo a zero: entro l'estate bisogna trovare un accordo, altrimenti tutte le parti coinvolte potrebbero considerare eventuali offerte. La scorsa estate, un paio di club di alto livello (uno inglese e uno spagnolo) avevano mostrato interesse, ma Theo ha scelto di rimanere a Milano" - scrive Nicolò Schira su X. LEGGI ANCHE: Milan, Gabbia leader in campo e fuori: perché non dargli la fascia da capitano?