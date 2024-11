Milan , Ricci sembrerebbe essere il vero obiettivo della dirigenza rossonera. Non un colpo facile visto che il Torino è una gioielleria piuttosto cara e difficilmente lascia andare i proprio talenti. Per questo servirà anticipare tutti e investire molti soldi sul giocatore granata. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan - Ricci, Ibrahimovic ha un asso nella manica. E il ruolo dell'agente...

Come riportato da calciomercato.com, l'agente Fali Ramadani potrebbe dare una mano al Milan alla corsa per Samuele Ricci. Questo perché Luka Jovic, giocatore rossonero suo assistito, potrebbe andare al Torino a gennaio. Vanoli avrebbe avviato i primi contatti e Jovic sarebbe uno dei candidati principali per l'attacco granata, anche se Jovic non sarebbe così convinto di lasciare il Milan. Ibrahimovic, si legge, sarebbe disposto a fare partire Jovic in Piemonte, ma nel caso vorrebbe una prelazione morale proprio su Ricci, che sarebbe il vero obiettivo di calciomercato estivo del Milan. LEGGI ANCHE: Calciomercato – Jovic verso il Torino, ma il Milan vuole qualcosa in cambio >>>