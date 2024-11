Nuova pretendente, totalmente a sorpresa, per Luka Jovic, che ormai sembra davvero in rotta di collisione con il Milan. L'attaccante serbo, infatti, non scende in campo dalla sfida contro il Lecce. Dove comunque è stato schierato a risultato già acquisito e per soli 15' alla fine dell'incontro. Per il resto non ha mai più trovato spazio, anche se Paulo Fonseca ha spiegato tutto ciò appellandosi ai problemi fisici che stanno affliggendo l'attaccante rossonero. Sta di fatto che già nel precampionato il ragazzo sembrava essere con un piede fuori da Milanello e la sua partenza è stata frenata solo dall'assenza di pretendenti vere e proprie.