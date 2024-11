Calciomercato Milan – Ricci? La rivelazione dell’esperto. E per la Champions…

Milan , Ricci sembrerebbe essere il vero obiettivo della dirigenza rossonera. Non un colpo facile visto che il Torino è una gioielleria molto cara come lo stesso Diavolo ha verificato lo scorso anno con Buongiorno . Dopo l'ennesima delusione in campo, con uno 0-0 scialbo contro la Juventus , i tifosi del Milan si aspettano la mossa sul calciomercato . Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan - Ricci, ecco la strategia? Le ultime novità

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha scritto il suo editoriale per Tuttomercatoweb. Spazio anche il Milan. I rossoneri sarebbero pronti ad intervenire a gennaio per cercare di tamponare alla ricerca della qualificazione in Champions League. I nomi sono i soliti due: "Belayhane e Frendrup sempre da tenere presenti". La strategia per l'estate, si legge, sarebbe quella di rinforzare ancora il centrocampo. Ed è per questo che il primo obiettivo del calciomercato del Milan resta Samuele Ricci del Torino.