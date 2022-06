Calciomercato Milan – Le priorità sono Renato Sanches e De Ketelaere

Renato Sanches e Charles De Ketelaere sono gli obiettivi prioritari del Milan in questo calciomercato estivo. Ne ha parlato 'Tuttosport' questa mattina in edicola.

Sembra, infatti, che il Milan abbia a disposizione un budget di 60 milioni di euro per fare gli acquisti. Pertanto Paolo Maldini e Frederic Massara , a malincuore, avrebbero deciso di rinunciare a Sven Botman , difensore centrale classe 2000 del Lille , valutato 30-35 milioni di euro dal suo club.

La priorità del Diavolo, infatti, sarebbe quella di rinforzare la mediana e la trequarti. Possibile con Sanches e De Ketelaere. Per il centrocampista portoghese, classe 1997 , il Milan ritiene che non ci sia pericolo di 'scippo' da parte del PSG . Anche perché i rossoneri hanno già, da tempo, trovato un accordo con l'entourage dell'ex Benfica e Bayern Monaco .

Questo dovrebbe tutelare anche il Milan sul prezzo del cartellino del giocatore, che non dovrebbe superare i 20 milioni di euro. Nel caso in cui Sanches, però, prendesse la strada di Parigi , occhio alle voci che vogliono il Diavolo sulle tracce di Hamed Junior Traore del Sassuolo .

Per la trequarti, poi, il Milan ha intenzione di portare avanti la trattativa con il Bruges per De Ketelaere, valutato 40 milioni di euro. Sanches + De Ketelaere, di fatto, 'brucerebbero' l'intero budget a disposizione del Diavolo. Vero, ci sarebbero i proventi dalle cessioni, ma il Milan non vuole vendere calciatori titolari e, pertanto, il ricavato sarebbe poco.