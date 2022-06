Calciomercato Milan – Idea Traore se Sanches dovesse andare al PSG

Il Milan, in questo calciomercato estivo, potrebbe prendere Hamed Junior Traore dal Sassuolo. Già contattati gli agenti. La situazione

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, ha spiegato come Hamed Junior Traore possa diventare un concreto obiettivo del Diavolo qualora Renato Sanches scegliesse di accettare la corte del PSG.

Non è ancora partita una trattativa con il Sassuolo, club che detiene il cartellino del centrocampista offensivo ivoriano, classe 2000, cresciuto nelle giovanili dell'Empoli. Finora i dialoghi tra i club sono stati soltanto 'esplorativi'. Così come quelli tra il Milan ed il nuovo agente del giocatore, quel Gabriele Giuffrida che cura anche gli interessi di mister Stefano Pioli.

Le condizioni di partenza, però, per i negoziati ci sono e durante il mese di luglio se ne saprà di più. Per la 'rosea', Traore piace al Milan e quella rossonera, ovviamente, è destinazione gradita dal giocatore. Le condizioni economiche dell'operazione non sembrano essere impossibili o insormontabili.

Calciomercato Milan, piace Traore del Sassuolo: le ultime news

L'ingaggio non sarebbe un problema. Al Sassuolo, infatti, Traore percepisce meno di un milione di euro a stagione. Una cifra, questa, compatibile con un aumento (ragionevole) al Milan. Quello neroverde è un club che si fa pagare i suoi calciatori, ma è anche disponibile ad affari con pagamento dilazionato.

Insomma, se il Milan decidesse di affondare il colpo su Traore in questo calciomercato estivo, la trattativa potrebbe partire senza problemi. In questa storia, ha commentato, però, 'La Gazzetta dello Sport', sono due le situazioni da considerare con la lente d'ingrandimento. La prima è l'evoluzione del mercato rossonero. La seconda, le cessioni del Sassuolo.

Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan, sanno che i loro primi obiettivi, Sven Botman e Renato Sanches, rischiano di prendere le vie di Newcastle e PSG. In particolare, il secondo acquisto è a rischio, con il Milan che tornerebbe in pole position soltanto se a Parigi decideranno di non insistere sul portoghese.

Sanches e Traore sono due giocatori molto diversi, ma entrambi possono giocare da trequartista nel 4-2-3-1. Se salterà l'arrivo di Sanches al Milan, aumenteranno le chance, invece, di vedere Traore nel Diavolo in questo calciomercato estivo. Ma qui entra in gioco il Sassuolo. Che prevede di fare un paio di cessioni importanti, forse tre.

Al momento, 'rischiano' di andare via Gianluca Scamacca (PSG) e Davide Frattesi (Roma). La terza partenza sarà Traore? Strappare l'ivoriano ai neroverdi, dopo una duplice partenza, sarebbe più complicato. Il Sassuolo non avrebbe bisogno di vendere per forza per incassare. Luglio si preannuncia un mese caldissimo per tutti questi avvenimenti.