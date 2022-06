Calciomercato Milan – Sacrificio Botman: ‘tagliato’ per via del budget

Sven Botman, obiettivo di calciomercato del Milan da mesi, potrebbe finire al Newcastle o al PSG. Il Diavolo sembra averlo mollato. Le news

Daniele Triolo

Il Milan rischia concretamente di dover rinunciare all'acquisto di Sven Botman in questo calciomercato estivo. Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il budget messo a disposizione da Gerry Cardinale, managing partner di RedBird Capital Partners e nuovo azionista di maggioranza del Milan ai dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, si aggira sui 60 milioni di euro.

Calciomercato Milan: Maldini e Pioli rinunciano a Botman

E per mettere a segno tutti i colpi di calciomercato che il Milan aveva previsto, dallo stesso Botman a Noa Lang, passando per Renato Sanches, Charles De Ketelaere o Nicolò Zaniolo, ne sarebbero serviti 120/130. Motivo per il quale il club di Via Aldo Rossi ha dovuto operare dolorosi tagli. Trapelata, infatti, la filosofia di massima sulle posizioni da poter lasciare 'scoperte', magari con l'obiettivo di riempirle in seguito con affari 'last minute' e meno onerosi.

Sembra che Maldini abbia concordato con mister Stefano Pioli di rinunciare a Botman, difensore centrale olandese classe 2000 che il Lille valuta non meno di 30 milioni di euro. Al di là della corte, spietata, del Newcastle e dell'interesse del solito PSG (il cui principale obiettivo per la difesa, però, è l'interista Milan Škriniar), il Milan riterrebbe che, al momento, il difensore centrale possa non rappresentare una priorità.

Strano, se si pensa che Alessio Romagnoli andrà via in scadenza di contratto, che Matteo Gabbia può partire in prestito e che Simon Kjær tornerà da una convalescenza lunghissima. Di fatto, il Diavolo potrà contare al 100% soltanto su Fikayo Tomori e Pierre Kalulu. Con Botman, tra l'altro, il Milan aveva un accordo da tempo. Mancava (mancherebbe) solamente l'ok del Lille che, dinanzi la determinazione del giocatore di andare in rossonero, prima o poi avrebbe ceduto.

Botman, ad ogni modo, comincerà a valutare le altre proposte che gli sono arrivate quando capirà che davvero con il Diavolo è tutto finito. Milan, chance di prendere Dybala? Le ultime news di mercato >>>