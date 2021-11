Calciomercato Milan – Renato Sanches ‘chiama’: “Ora sono pronto”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Renato Sanches, in un'intervista a 'L'Équipe', si è detto pronto al trasferimento. In rossonero?

Daniele Triolo

Renato Sanches 'chiama' il Milan e si propone per il calciomercato di gennaio 2022. Questo è il tema proposto dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Il centrocampista portoghese del Lille, classe 1997, è infatti uno degli obiettivi dei rossoneri nel caso in cui Franck Kessié dovesse partire in inverno.

L'ivoriano, infatti, al momento non accetta la proposta di rinnovo del contratto del Milan, che non vorrebbe perderlo a parametro zero dal prossimo 1° luglio 2022. Ecco perché, qualora arrivassero offerte importanti per l'ex atalantino a gennaio il Diavolo le prenderebbe in seria considerazione.

Così fosse, Renato Sanches potrebbe rappresentare il colpo di calciomercato invernale del Milan. Un giocatore, questo, che ha già sfiorato la maglia rossonera nell'estate 2017, quando sarebbe arrivato in prestito dal Bayern Monaco di Carlo Ancelotti. Finito, poi, allo Swansea, è tornato a brillare soltanto da due stagioni a questa parte, con la cessione a titolo definitivo al Lille.

Ieri Renato Sanches, tornato stabilmente nel giro della Nazionale del Portogallo, ha specificato in un'intervista rilasciata a 'L'Équipe' che su di lui ci sono due big europee. «Chi è interessato a me? Forse Milan e Arsenal sono interessati, ma non lo so. Ho parlato con il mio agente, so quali club stanno chiamando e quali no, ma ora non posso dirlo», ha confessato.

Può dunque finire al Milan? Renato Sanches ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023: in estate il Lille aveva rifiutato una proposta da oltre 30 milioni di euro. A gennaio, o a giugno, però, dovrà giocoforza calare le pretese economiche perché il contratto del suo forte mediano si avvicina alla scadenza. Lui, intanto, ... si è messo sul mercato, dicendosi disposto a partire subito.

«So di essere pronto. Se succede, vedrò cosa è meglio per me. Il Milan? E' un grande club, un club storico e di classe. Mi piace - l'ammissione di Renato Sanches -. Dovevo andare al Barcellona in estate, poi il mio infortunio ha fatto saltare tutto. Andare via a gennaio? So che sono pronto. Se arriva un'offerta ....Bayern Monaco? Ero troppo giovane, ma oggi mi sento pronto per un grande club».

Renato Sanches, ha commentato il 'CorSport', ha caratteristiche più offensive rispetto a Kessié, ma è un giocatore che attrae molto i dirigenti del Milan. Con il Lille i rapporti sono ottimi, testimoniati dagli affari Rafael Leão (2019) e Mike Maignan (2021). Inoltre, l'agente del centrocampista dei 'Dogues' è Jorge Mendes, lo stesso che gestisce Leão e con il quale si sta discutendo del rinnovo di contratto dell'attaccante.

Per ora, dunque, gradimento di Renato Sanches ad un trasferimento al Milan nel calciomercato invernale o estivo 2022. Con Mendes che vedrebbe di buon occhio la soluzione rossonera, questo potrebbe tramutarsi presto in una vera e propria trattativa. Milan, idea in Premier League per un forte esterno offensivo >>>