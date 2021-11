Renato Sanches: “Milan club storico: mi piace. Se arriva un’offerta …”

Renato Sanches, centrocampista del Lille che tanto piace al Milan, ha aperto alla possibilità di una partenza già nel mercato di gennaio

"Chi è interessato a me? Forse Milan e Arsenal sono interessati, ma non lo so. Ho parlato con il mio agente, so quali club stanno chiamando e quali no, ma ora non posso dirlo. Ma so di essere pronto. Se succede, vedrò cosa è meglio per me. Il Milan? E' un grande club, un club storico. La classe. Mi piace".