Calciomercato Milan – Esterno offensivo, grande idea in Premier League

Tra poco più di un mese il calciomercato riaprirà i battenti con la sessione invernale ed il Milan già è al lavoro per apportare eventuali correttivi all'organico a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli. Il gruppo, infatti, potrebbe necessitare di qualche rinforzo ad hoc per la volata Scudetto nell'immediato. Ma i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sono anche attenti e vigili a possibili operazioni per la prossima estate. C'è un settore in particolare da rinforzare.