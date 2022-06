Calciomercato Milan – Rebic è cedibile: non mancano gli acquirenti

Il Milan potrebbe sacrificare Ante Rebic nel calciomercato estivo per acquistare un altro attaccante centrale oltre Divock Origi. Il punto

Ante Rebic è nella lista dei cedibili del Milan per il calciomercato estivo. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. La 'rosea' ha sottolineato come l'ultima stagione, costellata dagli infortuni, abbia un po' tolto il croato, classe 1993, dai riflettori in casa rossonera.