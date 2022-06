Calciomercato Milan – Rinnovo Leao: serve un ingaggio da top player

Rafael Leao spina nel fianco del Milan in vista della sessione estiva di calciomercato. Si tratta per il rinnovo, serve un rilancio del club

Daniele Triolo

Il Milan, nel calciomercato estivo, vuole rinforzarsi, ma anche ripartire da un suo punto fermo come Rafael Leao. L'attaccante portoghese, classe 1999, è stato il giocatore che, tra gol segnati ed assist (11+10) ha inciso di più in Serie A nel reparto offensivo dei campioni d'Italia 2022.

Leao, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2024 e protetto da una clausola rescissoria di 150 milioni di euro. Occorrerà, però, prolungare questo accordo, adeguando sensibilmente verso l'alto lo stipendio del calciatore lusitano, per scongiurare le insidie dei principali club stranieri.

PSG, Manchester City e Real Madrid si stanno già muovendo per Leao, sondando il terreno con il suo agente, Jorge Mendes. Una cosa, secondo la 'rosea', è certa. Nei dialoghi di calciomercato che ci saranno tra Milan e Mendes per il rinnovo di Leao, i 4,5 milioni di euro netti a stagione inizialmente offerti dal club rossonero per il nuovo contratto ora non bastano più.

Per blindare Leao e vederlo, dunque, giocare nel Milan ancora per molti anni, servirà un ingaggio da top player e, di conseguenza, uno sforzo da parte della nuova proprietà, il fondo statunitense RedBird. La domanda, ora, è: Gerry Cardinale darà il via libera per un aumento di stipendio così? Milan, colpo a sorpresa sulla sinistra? Le ultime news di mercato >>>